«Зеленые» итоги недели: трупы российской горбуши угрожают Норвегии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 июля 2021, 13:48 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В пустыне в ОАЭ прошёл ливень, который учёные вызвали искусственным способом. Дальневосточные тюлени могут покрыться угольной пылью. Русская горбуша завоёвывает Норвегию, а потом умирает, отравляя воды норвежских рек. 120 учёных просят Путина сохранить природный парк Лаго-Наки. Правительство списывает все провалы в экологии на потепление климата, в том числе и защиту лесов от пожаров.

На минувшей неделе в Объединённых Арабских Эмиратах в пустыне была испытана технология, позволяющая обеспечить выпадение дождя в совершено засушливых условиях. Учёные использовали летающие дроны, которые производили в облаках электрические разряды, что обеспечило поляризацию капель воды и их укрупнение. Дело в том, что в условиях пустыни мелкие капли не могут достигнуть земли и испаряются. Только достаточно крупные капли могут выпасть в виде дождя и оросить горячие пески. В мировой практике пока нет юридических норм, регулирующих данные исследования, которые в дальнейшем могут стать рутинной практикой. Неизвестно также, как данные опыты могут повлиять на региональный и планетарный климат.

Тем временем в отечестве нашем в Ванино возникли предпосылки конфликта вокруг перевалки угля. Компания «Антрацит Инвест Проект» планирует запустить угольный разрез в месторождении Сыллахское в якутском Нерюнгри. Планируемый объем добычи – 6,5 млн тонн. Вывозить уголь хотят через угольный терминал в бухте Сторож. Местные жители возмущены этим решением, их поддержала администрация, но последнее слово будет за собственником этой территории. Бухта Сторож является устьем нерестовой реки Тумнин. Угольная пыль может навредить популяции тюленей заповедного острова Токи – самого многочисленного лежбища в Охотском и Японском морях. Кроме того, есть опасность, что вышеупомянутый терминал будет способствовать деградации местной экосистемы.

Только что стало известно, что разведение горбуши в прибрежных зонах Кольского полуострова стало настоящей экологической катастрофой для Норвегии. Эта эпопея началась ещё во времена СССР в 1950-е годы: было выпущено несколько партий мальков, и агрессивная рыба стала сама завоёвывать себе жизненное пространство. Теперь горбуша массово заходит на нерест в реки Норвегии, откладывает икру и тут же погибает. В настоящее время поголовье этой рыбы сильно увеличилось. Её популяция многократно возросла даже по сравнению с 2019 годом. С такими объемами рыбы местные рыбаки не справляются, утилизировать её также не выходит. Умирая, горбуша заполняет своими разлагающимися трупами русла нерестовых рек. Норвежцы опасаются, что горбуша полностью вытеснит местный лосось и зоны его привычного обитания.

А вот в России популяция горбуши стремительно уменьшается и виной всему браконьерский вылов этой рыбы. Норвежцам бы пригласить наших браконьеров, и проблема с горбушей была бы моментально решена, поскольку они умудряются вылавливать в 2,5 раза рыбы больше, чем официальные промысловые артели.

На прошедшей неделе выяснилось, что в черте заповедника Лагонаки, который расположен на Западном Кавказе планируется возвести горнолыжный курорт. Российские учёные забили тревогу, поскольку вышеуказанное место уникально само по себе и является зоной природного наследия ЮНЕСКО. С просьбой к президенту страны Владимиру Путину отменить это решение обратились более ста видных учёных. Среди них заслуженные деятели науки РФ и представители РАН. Они, в частности, указали на недопустимость подобных действий из-за их чрезвычайной опасности для экосистем Кавказского заповедника. Люди науки рассказали о вероятных негативных последствиях подобного проекта для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края. Они привели научные данные о биологической и геологической хрупкости природных систем Лагонакского нагорья, а также неопровержимые доказательства уникальности этого места для России.

Биологи, геологи, экологи убеждены, что заповедники должны в первую очередь являться эталонами естественного состояния природных территорий, поэтому организация экологического туризма не должна включать строительство капитальных объектов в их пределах. Ученые направили открытое письмо в адрес главы государства, но оно так до адресата и не дошло. Из администрации президента его переправили в Министерство природных ресурсов РФ.

Помимо письма была составлена петиция, озаглавленная: «Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт». На 13 июля сего года под ней поставили подписи 44 335 человек. В республике Адыгея была создана общественная инициативная группа, насколько эта мера будет эффективной сказать сложно. Дело в том, что Минприроды не занимается охраной ООПТ, а по сути их уничтожает. Эту организацию в пору назвать «Минантиприроды». По разрешению этого ведомства, несмотря на защитное решение ЮНЕСКО, сейчас идёт под нож уникальная «Волго-Ахтубинская пойма», через которую прокладывают автомагистраль.

На минувшей неделе также выяснилось, российские власти принципиально не хотят осознавать свои ошибки и списывают их последствия на потепление климата. Так, пресс-секретарь президента объяснил увеличение числа и площадей лесных пожаров в России климатическими изменениями, которые, по его словам, очень серьезны. Дмитрий Песков сказал:

«К сожалению, природные процессы как раз вызваны климатическими изменениями, эти изменения настолько сильные, что мы сталкиваемся с горением, ранее которое не имело места».

Но он заверил, что власти предпринимают необходимые меры для борьбы с ними. Напоминаем, что сам Владимир Путин однажды обмолвился, что «Песков порой несет такую пургу…». Означает ли это, что его словам доверять не стоит?

Кстати, те же самые власти с десяток лет назад уничтожили авиалесоохрану и резко сократили число лесничеств, проводя новый лесной кодекс. А в 1990-е благодаря реформам Гайдара была сломана отлаженная столетиями система защиты лесов. Интересно, как власти собираются бороться с пожарами полностью исключив профилактическую работу в этом направлении. МЧС не может заниматься профилактикой.

Более 550 природных пожаров зарегистрировано на территории России, сообщили в МЧС РФ. В дыму Якутск и еще 50 населенных пунктов Якутии. Площадь пожаров в республике сейчас составляет больше миллиона гектаров. Всего на 18 июля к тушению пожаров привлечено 6 208 человек, 977 единиц техники и 39 воздушных судов. Авиамониторинг осуществляет 73 воздушных судна. Здесь ловлю власти на слове. Поскольку в Якутии из-за задымления запрещены все полёты. О каком авиамониторинге может идти речь? Также сообщается, что в 60 регионах веден особый противопожарный режим. Но есть сомнения в эффективности всех этих мер. Однако на тушение пожаров сейчас отводится очень большой бюджет. Счётной палате впору заинтересоваться насколько правомерно и адресно расходуются эти деньги.

«Наибольшее количество очагов на данный момент на территории Дальневосточного федерального округа, сложная обстановка с природными пожарами в Якутии, Магаданской, Челябинской областях», - подчеркнули в МЧС.

Аномальная жара стоит уже месяц и синоптики дают неутешительные прогнозы.





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