Из-за аномальной жары в Канаде погибло более одного миллиарда морских обитателей

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19 июля 2021, 13:31

Фото: Соцсети

Из-за аномальной жары на северо-западе Тихого океана в районе канадской провинции Британская Колумбия погибло более 1 млрд морских существ. Прежде всего, речь идет о массовой гибели мидий, ракообразных и морских водорослей. Обитатели практически заживо сварились. Такая масштабная и резкая убыль может серьезно повредить локальной экосистеме, так как мидии фильтруют воду и являются пищей для многих птиц, крабов и морских звезд, водоросли также обеспечивают питанием многие виды существ. Об этом сообщает «Ресайкл».

По оценкам международной группы ученых инициативы World Weather Attribution (WWA), подъем исторического максимума в Британской Колумбии сразу на 4°C беспрецедентен. Исследователи проанализировали данные 21 климатической модели.

Итоговые расчеты показали, что в прошлом подобные волны жары случались раз в тысячу лет и без текущего уровня парниковых газов в атмосфере вероятность такого бедствия была бы приблизительно шанс на миллион. В случае, если в ближайшее время климат потеплеет еще на 2 °C, подобные аномалии будут происходить на планете каждые 5-10 лет.

Изменение климата на плате уже очевидно и связанные с этим аномалии. Температурные рекорды несут засуху и пожары, тропические дожди наводнения и ураганы, участились землетрясения и вулканическая активность. Таяние ледников приведет к повышению уровня моря и потеплению климата, что однозначно приведет к новым катаклизмам на планете.

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