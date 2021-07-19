Самолеты сбрасывают воду на сибирские лесные пожары, а жители умоляют о помощи

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19 июля 2021, 12:25

Фото: Соцсети

Как в 2019, так и в 2020 году лесные пожары в Якутии привели к рекордному количеству выбросов парниковых газов из региона, по данным Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), являющейся частью программы наблюдений Европейского союза. Об этом сообщает «Reuters».

Всего за последние шесть недель пожары в регионе выбросили около 150 мегатонн эквивалента углекислого газа, что близко к годовым выбросам ископаемого топлива Венесуэлы в 2017 году, сказал Марк Паррингтон, старший научный сотрудник CAMS.

«Мы задыхаемся, наши легкие отравлены едким дымом», — говорится в одной из двух онлайн-петиций жителей Якутии на имя президента Владимира Путина. Они просят больше оборудования и сил для борьбы с пожарами.

«Мы все еще собираем информацию, чтобы попытаться понять, что это значит для климата», - сказал он.

Сибирские пожары вызвали опасения по поводу таяния вечной мерзлоты и торфяников, высвобождающих углерод, долго хранящийся в замерзшей тундре.

«В этом году мы еще не видели так много пожаров за Полярным кругом в этом регионе, но только за последние 3-4 дня мы начали видеть ряд горячих точек и много дыма», - сказал Паррингтон.

Аналогичные условия в некоторых частях Канады и на северо-западе Тихого океана США также привели к лесным пожарам.

Площадь пожаров в Якутии уже превысила один миллион гектар и продолжает расти. Из-за сильной задымленности были прекращены полеты в аэропорту Якутска. Загрязнение воздуха превышает ПДК в 139 раз. Разовая предельно допустимая концентрация взвешенных частиц РМ 2.5, согласно показаниям IQAir, составила 1.397 мг/м3 при рекомендованных ВОЗ 0,01 мг/м3.

По прогнозам синоптиков лето обещает быть жарким, а это означает, что лесные пожары продолжаться.

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