Дальневосточные тюлени могут покрыться угольной пылью

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18 июля 2021, 14:50

Фото: Соцсети

В Ванино назревает очередной конфликт вокруг перевалки угля. «Антрацит Инвест Проект» (Дмитрий Домарев, Анна Андреева, Георгий Скворцов) планирует запустить угольный разрез в месторождении Сыллахское в якутском Нерюнгри. Планируемый объем добычи – 6,5 млн тонн. Вывозить уголь хотят через угольный терминал в бухте Сторож. Об этом сообщает «Coala».

Однако возможное появление очередного порта вызвало недовольство среди местных жителей. Администрация Ванинского района поддержала общественность, но ее мнение мало на что повлияет. Земли принадлежат Министерству обороны – последнее слово будет за ними.

Бухта Сторож – единственный выход к морю для 23 тыс. человек. Территория бухты также граничит с нерестовой рекой Тумнин. И самое главное, от строительства могут пострадать тюлени заповедного острова Токи – самого многочисленного лежбища в Охотском и Японском морях.

Угольная пыль представляет собой огромную экологическую проблему, угрожающую не только здоровью человека и животных, но и загрязнению окружающей среды. Зимой, пыль напрямую влияет на таяние снега, потому что он перестаёт быть альбедным (белым) и отражать лучи солнца, это приводит к процессу таяния и нагревания.

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