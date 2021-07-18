Аэропорт в Якутске закрыт из-за задымления от пожаров, масштаб которых уже превысил миллион га

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18 июля 2021, 13:33

Фото: Соцсети

Уже несколько дней столицу Якутии накрывает дымом от лесных пожаров.

По данным IQAir, загрязнение воздуха в Якутске 17 июля в 139 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ. Разовая предельно допустимая концентрация взвешенных частиц РМ 2.5, согласно показаниям IQAir, составила 1.397 мг/м3 при рекомендованных ВОЗ 0,01 мг/м3. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Кроме Якутска дым от пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов республики. Общая площадь пожаров в Якутии сейчас составляет больше миллиона гектаров.

Уже больше месяца в Якутии не прекращаются лесные пожары. Всего на 18 июля к тушению пожаров привлечено 6 208 человек, 977 единиц техники и 39 воздушных судов. Авиамониторинг осуществляет 73 воздушных судна. В 60 регионах веден особый противопожарный режим.

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