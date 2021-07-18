Аэропорт в Якутске закрыт из-за задымления от пожаров, масштаб которых уже превысил миллион га
18 июля 2021, 13:33
Уже несколько дней столицу Якутии накрывает дымом от лесных пожаров. По данным IQAir, загрязнение воздуха в Якутске 17 июля в 139 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ. Разовая предельно допустимая концентрация взвешенных частиц РМ 2.5, согласно показаниям IQAir, составила 1.397 мг/м3 при рекомендованных ВОЗ 0,01 мг/м3. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».
Кроме Якутска дым от пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов республики. Общая площадь пожаров в Якутии сейчас составляет больше миллиона гектаров.
Уже больше месяца в Якутии не прекращаются лесные пожары. Всего на 18 июля к тушению пожаров привлечено 6 208 человек, 977 единиц техники и 39 воздушных судов. Авиамониторинг осуществляет 73 воздушных судна. В 60 регионах веден особый противопожарный режим.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.