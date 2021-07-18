Росприроднадзор: Аномально высокие температуры июля могут привести к массовому мору рыбы

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18 июля 2021, 12:49

Фото: Соцсети

Жара поставила под угрозу уничтожения экосистемы некоторых водоемов России. Аномально высокие температуры июля ведут к прогреву воды, особенно на мелководье. Так, в Неве, в которой летом обычно средняя температура воды составляет +18°…+20°, на текущей неделе вода прогревалась до +25°. Температура воды в Ижоре выше средних значений почти на 10°. Нормальной же для неё является температура 18-20°, а 15 июля этот показатель достиг 27,8°. На поверхности уже плавают скопления отмерших водорослей, которые поднимаются со дна. Об этом сообщают «Метеовести».

Если жара затянется, то может начаться массовый замор рыбы. В реках и водоёмах Санкт-Петербурга и области водятся окунь, судак, щука, лещ и другие виды. Повышение температуры воды ведёт не только к активному цветению сине-зелёных водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды от темно-зелёного до изумрудного цвета, но и к снижению растворённого кислорода в воде.

Именно это обстоятельство может привести к замору рыбы, которой необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды. Нижней границей содержания кислорода, при которой рыба начинает гибнуть, является в среднем 0,3 - 0,5 мг на литр воды. Сейчас во многих водных объектах из-за высокой температуры наблюдается низкое содержание растворённого кислорода – до 1 и менее 0,2 мг/дм3, сообщается на сайте Росприроднадзора.

А из Москвы улетают стрижи. Причина та же – сильная жара. Птицы страдали из-за отсутствия корма, так как количество насекомых, которыми они питаются, сократилось после резкого повышения температур. Другие виды птиц мирятся с подобной погодой.

Потепление климата ведет к изменениям температуры в Мировом океане. Ученые разных стран стали фиксировать миграцию «южных» рыб в более холодные воды, которые стали вытеснять местных рыб с их привычного ареала обитания. А гренландские киты в этом году вообще не мигрировали на место своих зимовий, такое же поведение заметили у нарвалов. Ученые связывают это со значительным потеплением океана.

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