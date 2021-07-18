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132 «контролируемых» лесных пожара действуют на территории России

, 11:53

132 «контролируемых» лесных пожара действуют на территории России
Фото: Соцсети

Пожары на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, тушение которых признано экономически нецелесообразным и не угрожающим населенным пунктам, «прошли» уже 948 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана. Их тушение признано нецелесообразным региональными Комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожбезопасности. Об этом сообщает «НИА Экология».

«— Прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — говорится в сообщении службы.

Решения об отнесении пожаров к данной категории принимают региональные комиссии на основании ст. 81 — 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров», утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313.

Вместе с тем такие очаги не остаются без присмотра: космический мониторинг, авиамониторинг и наземные наблюдения позволяют специалистам оценить перспективы развития пожаров и, в случае необходимости, предпринять необходимые меры по их купированию и тушению.

Больше всего таких пожаров на сегодняшний день находится на территории Республики Саха (Якутия) — 78 пожара. Они охватили площадь в 697 тыс. га. Впрочем, и по количеству пожаров, которые пытаются тушить, регион также в антилидерах: из 321 — 139 пожаров (площадь 745 тыс. га.) в Якутии.

Всего на 18 июля к тушению пожаров привлечено 6 208 человек, 977 единиц техники и 39 воздушных судов. Авиамониторинг осуществляет 73 воздушных судна. В 60 регионах веден особый противопожарный режим.

Ну собственно, чему здесь удивляться, в прошлое и позапрошлое десятилетие, тушение пожаров было экономически нецелесообразным в принципе, сейчас хоть что-то стали делать. Лихие 90-тые прошли, а менталитет остался и самое страшное, что из-за развала лесничества, которое создавалось столетиями и переходило за частую от отца к сыну (знание своей лесной территории), лесные пожары достигли такого масштаба. Дело в том, что МЧС, только реагирует на происшествия, а в течении всего года занимается другими неотложными делами. Лесничество в старые времена занималось предотвращением круглогодично, поэтому и пожаров такого масштаба не было их заранее предотвращали.

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