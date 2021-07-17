Потепление климата в Антарктиде станет причиной планетарных катаклизмов

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17 июля 2021, 18:37

Фото: Соцсети

По мере того, как представители правительств собираются на ежегодное консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА) (Antarctic Treaty Consultative Meeting), экспертная рабочая группа ведущих специалистов по этому удаленному полярному региону предупреждает, что изменение климата подталкивает Антарктику, соединяющую все океанические бассейны и сохраняющую нашу планету пригодной для жизни, к точке невозврата, угрожая глобальными последствиями для человечества и биологического разнообразия. Об этом сообщает «Живой океан».

В отчете «Изменение климата и устойчивость Южного океана», опубликованном Полярным институтом при Научном центре имени Вудро Вильсона, исследуется антропогенная климатическая нагрузка, вызывающая быстрые изменения Антарктиды, и ее значительное влияние на человечество, с учетом центральной роли этого региона в регулировании земных систем. Согласно отчету «Полярные перспективы», в краткосрочной перспективе эти изменения могут усугубить ситуацию с неравномерным глобальным изменением климата и нарушить хрупкую «сеть жизни» в Южном океане, что скажется на устойчивости прибрежных районов и жизнеобеспечении населения во всем мире.

«Состояние Антарктики приближается к критическому порогу, и, если он будет пройден, по цепной реакции изменится жизнь во всем мире. Охрана районов, которые подвергаются наибольшему риску из-за изменения климата, таких как Антарктический полуостров, не только поможет нам восстановить биоразнообразие, но и повысит сопротивляемость значительных морских экосистем. Мы также сможем отслеживать долгосрочные последствия других антропогенных факторов экологического стресса, например, рыбной ловли. Поддерживая подобным образом здоровье этого региона, мы заботимся о своем собственном. Выстраивая его устойчивость к изменению климата, мы повышаем и нашу»,- говорит Андреа Капурро, приглашенный научный сотрудник Бостонского университета и соавтор отчета.

Поднятие уровня Мирового океана на 60-80 метров из-за таяния ледников, приведет к мировой катастрофе. Ученые всего мира впервые в истории подписали коллективное письмо, в котором предупреждают об необратимости ситуации, если сейчас не принять конкретных мер. Нобелевские лауреаты отправили письмо главам «большой семёрки», в надежде, что каждая из стран приложит максимальные усилия по предотвращению выбросов СО2.

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