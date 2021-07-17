Названа причина массового отравления питьевой водой в Косово

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 июля 2021, 17:13

Фото: Соцсети

Причиной массового отравления водой в косовском муниципалитете Дечани стали болезнетворные бактерии, которые попали в питьевой источник из канализации. Об этом сообщает «Экологическая вахта» ссылаясь на сообщение специалистов Института общественного здравоохранения Приштины.

Ранее стало известно, что питьевой водой отравились 1,5 тысячи жителей Дечан. В округе объявлен режим чрезвычайного положения. «Ведутся микробиологические исследования образцов, взятых у пациентов с признаками инфекции желудочно-кишечного тракта, на предмет выявления различных вирусных, бактериальных и паразитарных возбудителей», – говорится в сообщении института».

От некачественной питьевой воды в мире ежегодно около миллиона человек, если брать Россию, то наши показатели, к сожалению, тоже растут ежегодно. Несколько лет назад Роспотребнадзор в своём отчёте заявил, что количество смертей, связанных с употреблением загрязнённой питьевой воды, выросло в три раза и достигло почти 19 тысяч человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости