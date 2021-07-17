Большой белой акуле Лидии завели собственный аккаунт в Twitter

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17 июля 2021, 16:36

Фото: Соцсети

Некоммерческая организация Ocearch занимается изучением морских обитателей. За последние несколько лет ее сотрудники снабдили 416 животных GPS-трекерами, чтобы наблюдать за их передвижениями. Об этом сообщает «Моя планета».

Приложение работает по аналогии с Flight Radar для самолётов, позволяет отслеживать на глобальной карте перемещение морских обитателей. Трекинг ведётся в реальном времени, но с задержкой — данные обновляются раз в несколько часов.

Отследить маршрут животных может любой желающий. Для этого надо зайти на сайт и выбрать, за кем хотите проследить. У каждого морского обитателя есть собственный профайл с фотографией и основной информацией: имя, пол, вид, длина, вес, какое расстояние преодолело животное, где в последний раз его видели.

На сайте доступны профили акул, дельфинов, черепах, китов и аллигаторов. Самым популярным персонажем стала акула Лидия. Она была первым участником проекта, теперь создатели сайта завели для нее отдельный аккаунт в Twitter.

В Африканских заповедниках давно используют GPS-трекеры – ошейники, которые иногда оснащены видеокамерами. Так же учёные используют фотоловушки, для наблюдения за животными и тропами. Это в значительной степени помогает исследованию поведения и понимание об ареалах обитания, питания и миграции животных.

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