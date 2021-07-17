Светлана Радионова: «Башсода» не будет официально сбрасывать в реку ртуть, кадмий и свинец

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17 июля 2021, 16:07

Фото: Соцсети

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова намерена оспорить решение суда, который обязал федеральную службу выдать АО «Башкирская содовая компания» разрешение на сброс вредных веществ (включая ртуть) в реку Белую. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

— «Башсода» хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества — с превышением нормативов по некоторым в десять раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам, — эмоционально пояснила госпожа Радионова.

Напомним, по итогам народных протестов вокруг священного шихана Куштау, промышленную разработку которого планировала начать БСК, контрольный пакет акций компании был изъят у прежних собственников в пользу государства. Похоже, пришла пора заменить не только владельцев, но и экоцидный менеджмент предприятия.

Ранее, «Башкирская содовая компания» выиграла дело против Росприроднадзора, что фактически означало, убийство реки Белой. У этой организации не очень хорошая экологическая история.

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