В пустыне в ОАЭ прошёл ливень, который учёные вызвали искусственно

Каждый день в эмиратах стоит 50-градусная жара, а из-за редких дождей начинается настоящая засуха. Над пустыней успешно испытали технологию вызова дождя. Ливень пролился не смотря на рекордно высокие летние температуры. Об этом сообщает «ШЭР».
Учёные использовали дроны, которые запускают в облаках электрические разряды, таким образом имитируя природный процесс перед грозой.
Дождевые капли меняют свою полярность и притягиваются к друг-другу, в результате они становятся больше по размеру и могут долететь до земли.
Эксперимент с вызовом дождя уже прошёл в Финляндии и Англии, сейчас идет тестирование в ОАЭ.
В мире пока не существует ни одной регулирующей организации, которая бы могла остановить эксперименты с облаками. Насколько это повлияет на климат, нанесен ли экологический урон от таких экспериментов, насколько это опасно для человечества, и кто ещё из стран делает подобное? Мы этого не знаем, а главное этим никто не занимается.
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