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Счетная палата Бурятии нашла недостатки в работе Минприроды

, 14:47

Счетная палата Бурятии нашла недостатки в работе Минприроды
Фото: Соцсети

Счетная палата Бурятии сообщила о результатах проверки исполнения подпрограммы, в рамках которой предусматривались мероприятия по охране природы и развитию природных комплексов. Но, как оказалось, на большинство задач Минприроды просто махнуло рукой. Об этом сообщает «Циркулярка».

Аудиторы Счетной палаты установили, что исполнение части индикаторов обеспечивалось только на страницах отчетов и только для вида, а ведение Красной книги Бурятии финансировалось противоречиво, поэтому в будущем переиздании списка редких животных читателей ждет недостоверная информация.

Ведомство решило отправить результаты проверки главе Бурятии и в Народный Хурал, а также направить представление Минприроды республики.

О качестве работы Минприроды уже высказалась Генпрокуратура, которая признала деятельность учреждения неудовлетворительной в части охраны ООПТ. Начинает складываться ощущение, что всё касающееся сохранения природы и биоразнообразия министерство не интересует.

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