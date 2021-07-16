Редакция закона о золотодобытчиках снова составлена без экологической ответственности старателей

Минвостокразвития подготовило очередную редакцию проекта федерального закона «О старательской деятельности». В нем снова отсутствуют жёсткие обязательства золотоискателей перед окружающей средой. Об этом сообщает «Зеленый змий».
Поскольку старательская деятельность не являются предметом регулирования законодательства о недрах, фанаты «золотой лихорадки» будут освобождены от необходимости охранять участки от затоплений, обводнений, пожаров и прочего, предотвращать загрязнения и размещение отходов, соблюдать порядок консервации или ликвидации последствий добычи.
Правда, в статье 12 законопроекта всё-таки говорится: при старательской деятельности не допускается применение экологически опасных веществ. Однако понятие «экологически опасные вещества» по-прежнему не определено законодательством. Необходимо предусмотреть и оформление разрешительных документов на пользование лесными и водными ресурсами, запретить «стараться» в местах произрастания растений, грибов и лишайников, ареалах обитания животных, занесенных в Красную книгу.
А в статью 15 к мероприятиям по восстановлению отработанного участка необходимо добавить восстановление водных объектов, вывоз мусора, рекультивацию или консервацию земель, проведение лесовосстановления и воссоздание природной среды в целом. Чиновникам Минвостокразвития всё это следует прописать очень конкретно, чтобы у старателей не возникло даже мысли отчитаться сфальсифицированный информацией, уходя от ответственности за ущерб Природе.
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Эксперты WWF России представили итоги мониторинга водных объектов на основе спутниковых снимков ниже мест добычи золота. В мае-июне 2021 года на территории Красноярского края, Кузбасса, Тувы и Хакасии выявлены 30 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) общей протяженностью 1474 км.
Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край – 14 случаев загрязнений общей протяженностью 816 км, на втором месте – Республика Тува – 6 случаев загрязнения протяженностью 237 км, далее следуют Кемеровская область – 5 случаев на 218 км и Республика Хакасия – 5 случаев на 203 км.
Как мы видим, статика говорит о необходимости ужесточения правил добычи золота. Об этом в прямой линии одной фразой высказался Владимир Путин, «получил прибыль – убери за собой». И это нормально, времена варварского отношения к природе уходят. Сейчас, каждое государство пытается остановить загрязнения и заботится о флоре и фауне, ведь биоразнообразие – это наше национальное достояние.
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