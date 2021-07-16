Война за Арктику и её ресурсы уже идёт

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16 июля 2021, 11:23 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Арктику некоторые ученые называют макушкой земли. Ещё недавно она считалась безжизненной ледяной пустыней. Но теперь общеизвестно, что Арктика - кладезь запасов, таких как газ, нефть, золота, алмазов, и это только начало списка сокрытых в ней сокровищ. Ну и конечно сразу встал вопрос – а чья же Арктика? В 1925 году о своих претензиях на часть большого сектора арктических территорий заявила Канада, с этого всё и началось. Очень интересный исторический фильм-экскурс об Арктике представил телеканал «Звезда».

Большой сектор Арктики, по праву, Россия привыкла считать своей, но всё оказалось не так просто. Сейчас идут прямые или скрытые угрозы из-за присутствия России на северных просторах. За незначительный период с развалом СССР произошла утрата обширных акваторий и островов, которые исторически принадлежали России.

Освоение этих просторов стало причиной их загрязнения. Поскольку каждая экспедиция проходила в экстремальных условиях на гране выживания, об утилизации мусора не задумывались и бросали его там, где придётся. Кстати, Запад к этой проблеме относился весьма потребительски, не принимая требований о том, чтобы убрать хлам оставленных его экспедициями. Проще говоря России предоставили право прибраться за всеми, поскольку большая часть мусора все же принадлежала СССР. К тому же Россия сохранила за собой самую длинную береговую арктическую линию, значит она в ответе в пределах своих границ, за всё негативное, что сделал человек за столетия завоевания Арктических просторов.

Но, взгляд на этот регион резко изменился, как только выяснилось, что здесь находится последняя кладовая полезных ископаемых планеты. Запад вдруг решил, что российские арктические владения необходимо поделить, на том основании, что они слишком обширны.

Сейчас на Арктику претендуют все, даже те, кто не имеет к ней выхода. Реально к региону имеют отношение лишь семь государств: Россия, Канада, США, Норвегия, Великобритания, Исландия и Дания. Из перечисленных стран Британия и США считают себя самыми ущемлёнными. Английский политик Гэвин Уильямсон договорился до того, что назвал всю Арктику «задним двором» Великобритании и заявил, что вернулась угроза русских подлодок времён «холодной войны» и представил план защиты Арктики от России. А США открыто призывают не церемонится с русскими в Арктике. Это может означать только одно, что новая война за ресурсы уже идёт.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые, эту территорию стали осваивать Поморы – это потомки переселенцев из Новгородского и Ростовского княжеств. Главным кормильцем поморов, было Белое море. В 1584 году Иван Грозный основал город Архангельск, который стал северными морскими воротами России. Здесь находился главный русский порт и важнейший рыбный рынок. Именно Поморы открыли остров Новая Земля, архипелаг Шпицберген и остров Медвежий в Баренцевом море. А благодаря русским мореплавателям Берингу, братьям Лаптевым и Челюскину на карте появились Алеутские и Командорские острова, Чукотка и Аляска, а с конца 19 века, Арктика стала активно заселяться русскими.

В СССР, в 1939 году, вслед за советскими мореплавателями и летчиками, в Арктику пришли геологи. Была обнаружена нефть на Чибьюском месторождении. Позже были открыты Уренгойское и Ямбургское, Штокмановское и Приразломное и другие. Россия первая стала осваивать ресурсы нефти и газа в регионе. Только по приблизительным оценкам запасов в Арктике нефти порядка ста миллиардов тонн, ну кто же откажется поучаствовать в дележе.

СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что в настоящее время чётких распределённых границ и зон ответственного влияния в Арктике нет, а рубежи, которые установились в предшествующие годы являются весьма спорными. Сейчас по этому поводу идет ожесточённая дипломатическая борьба. Несмотря на то, что Россия по долгам и прочим обязательствам признана правопреемницей СССР, сохранить прежние советские арктические границы ей не удалось.

Сейчас стоит серьёзный международный вопрос, как делить Арктику? Есть предложение кромсать её условно, по меридианам. Самая протяженная граница оказалась у Российской Федерации – 22600 км, но в этом и проблема, именно у наших берегов сосредоточена большинство залежей, только одной нефти около десяти миллиардов тонн.

Запад начал свою экспансию на нашу территорию с лозунга, что русские в Арктике – это мировая экологическая катастрофа. Однако, совершенных технологий нет ни у кого, имеется в виду 100% экологичных, аварии случаются у всех без исключения в мире. В целом, страшно становиться за Арктику, да и за планету, так как похищение человеком её ресурсов – это билет в один конец.

Начало отторжения арктических просторов у СССР началось еще в горбачевские времена. Берингов пролив — это акватория, имеющая ширину 86 км, она же отделяет Чукотку от Аляски (которая некогда принадлежала России), сейчас по ней проходит водная граница между РФ и США. Но в 1990 году министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе сделал Америке «царский подарок». Его стараниями было подписано соглашение, по которому 46 000 км2 советской акватории в Беринговом проливе перешли в пользование США. Сейчас Америка в этой части пролива добывает углеводороды, занимается ловлей рыбы и других морских обитателей.

А в 1997 году Москва ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву, ущемляющие права РФ на значительную часть водных пространств Северного ледовитого океана. Согласно этому документу, исключительные водные владения нашей страны стали ограничены двенадцати мильной зоной от берега. И ещё от неё двести миль, считается Российской экономической зоной. Получается, согласно конвенции, всё, что расположено за 212 мильной зоной, уже России не принадлежит. Оказалось, что Москва добровольно отказалась от 1 700 000 кв. км своей акватории. Теперь у России на эти просторы никаких прав нет. Они оказались в международном пользовании. Думаю, вскоре им всё же найдётся хозяин.

В 2007 году Россия провела экспедицию, в ходе которой были произведены погружения подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Геологические исследования и взятые при этом глубоководные образцы показали связь между: нефтеносными подводными хребтами «Ломоносова и Менделеева» с продолжением Сибирской континентальной платформой. А значит Москва всё же имеет право на расширение Арктической экономической зоны. Первую заявку на признание новых пространств за собой, Россия подала в 2001 году, но по понятным причинам комиссия ООН её отклонила с формулировкой, что мол недостаточно доказательств.

Далее, в 2012 году в Норвегию приезжает Хиллари Клинтон, которая совместно с министром иностранных дел Йонас Гар Стёре объявляет норвежский городок Тромсё с населением меньше 70 000 человек – столицей Арктики, а США великой арктической державой.

Но и этого им мало, теперь они хотят забрать наш «Северный морской путь», в общем ситуация ясна, теперь вопрос к политическому руководству нашей страны, защитим или отдадим? Если лёд в Арктике продолжит таять, как сейчас, то к 2030 году по Севморпути может осуществляться круглогодичное судоходство.

На Россию наступают со всех сторон, и сейчас красная линия проходит не только от Мурманска до Анадыря, под угрозой Крым и Курильские острова.

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