Аляскинский нефтепровод уходит под землю

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15 июля 2021, 18:00

Фото: Соцсети

Область таяния вечной мерзлоты угрожает тем, что основной нефтепровод Аляски может провалиться под землю. Распорки конструкции 300-метрового участка трубопровода уже начали наклоняться и деформироваться.

Департамент природных ресурсов Аляски реагирует на опасность, устанавливая 100 термосифонных трубок, чтобы отводить тепло от вечной мерзлоты и укрепить склон. Согласно местным источникам, это первый случай “ползучести” с момента, как нефтепровод был построен в 1977 году. Вечная мерзлота, находящаяся примерно под 85% территории Аляски, в последние годы начала таять из-за повышения температуры в регионе. Об этом сообщает «Тeknoblog.ru».

«Вечномерзлые грунты распространены на более чем 60% территории России в районах Европейского Севера, центральной части Сибири и Дальнего Востока, что составляет более 10 миллионов квадратных километров.

В последнее двадцатилетие отмечается постоянный рост аварийности всевозможных зданий и сооружений, особенно в районах со сложными инженерно-геологическими условиями и в районах распространения вечномерзлых грунтов. Учитывая, что из всех случаев аварий и полного разрушения всевозможных сооружений около 85 процентов приходится на потерю несущей способности оснований и фундаментов, проблемы надежности и эффективности фундаментостроения стали к настоящему времени наиболее актуальными для Российской Федерации.

Аналогично в неблагополучном состоянии находятся и другие инженерные сооружения: промышленные здания, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, аэродромы и далее по списку.

В Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и газопроводах, около 21% из них вызваны механическими воздействиями и деформациями.

Статистика последних лет неумолима, сейчас на нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского автономного округа происходит около 2000 аварий в год. Причиной аварий являются неравномерная осадка грунта при понижении кровли вечномерзлых пород, или же выпучивание опор и фундаментов при промерзании-оттаивании деятельного слоя».

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