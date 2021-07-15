Россиянам нужно готовиться к затяжному лету и тёплым зимам

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15 июля 2021, 16:32

В европейской части России наблюдается очень тёплая погода. Затяжные периоды жары будут возникать чаще из-за изменений климата, сообщил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.



Подтверждают теорию учёного масштабные пожары в северных районах и подтопления в южных областях страны. Аномальная жара в летние месяцы является ненормальным явлением. Температура будет увеличиваться и дальше. Нам придётся привыкать к тёплым зимам. Россиянам теперь не обойтись без кондиционеров в квартирах и домах.



В европейских регионах России температура не опускается до комфортных отметок и в ночное время. От этого человеческий организм испытывает серьёзный стресс. Вызвать дожди в жару технически возможно, но очень затратно. В Центральной России даже за деньги это не получится из-за недостаточного объёма влаги в воздухе. В аномальную жару в Европе наладили оперативное информационное обеспечение населения. Люди хорошо знают, как правильного организовать режим дня. В городах стали высаживать больше зелени, строить фонтаны и искусственные водоёмы. Такая адаптация будет постепенно применяться и в России.





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