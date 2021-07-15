Правительство списывает все провалы в экологии на потепление климата, в том числе и защиту лесов от пожаров

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15 июля 2021, 15:17

Фото: Соцсети

Судя по новым заявлениям Дмитрия Пескова, климатические изменения станут тем самым фактором, на который спишут управленческие провальные решения в экологии.

Пресс-секретарь президента прокомментировал рост лесных пожаров в России. Климатические изменения настолько серьезны, что нынешние природные пожары в России беспрецедентны. Однако власти предпринимают необходимые меры для борьбы с ними, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, природные процессы как раз вызваны климатическими изменениями, эти изменения настолько сильные, что мы сталкиваемся с горением, ранее которое не имело места".

Буквально пару лет назад тушить пожары было «экономически невыгодно». А вот 10 лет назад уничтожили авиалесоохрану и лесничество, проводя новый лесной кодекс, за счёт реформы которого Наталья Комарова села в кресло губернатора Югры. Об этом сообщает "Выводы на чистоту".

Негативно сказывается уход из лесной отрасти опытных работников и отсутствие новых квалифицированных кадров, кроме того, в 90-е, благодаря гайдаровским реформам, была сломана отлаженная столетиями былая система защиты лесов. И сейчас штаты лесничеств слишком малы. Ныне, по мнению экспертов, всё сводится к кампанейщине. К сожалению, многие законодатели и чиновники не понимают, что МЧС не в состоянии предотвратить и грамотно бороться с лесными пожарами, этим должны руководить квалифицированные работники лесного хозяйства.

Аномальная жара стоит уже месяц и синоптики дают новые рекордные по температурам прогнозы, так что гореть Россия будет весь жаркий период.

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