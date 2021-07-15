Русская горбуша завоёвывает Норвегию, а потом умирает и отравляет воды норвежских рек

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15 июля 2021, 11:53

Фото: Соцсети

Горбуша в огромных количествах пошла на нерест в реки Норвегии. Это чужеродный для норвежских рек вид рыбы — в 1950-х годах в СССР его разводили на Кольском полуострове, чтобы получить промысловую популяцию; было сделано несколько выпусков мальков, и с тех пор рыба расплодилась и начала захватывать новые территории для обитания. Ежегодно горбуша второго года жизни заходит в реки, чтобы отложить икру. После этого взрослые рыбы умирают, и норвежцы остаются один на один с обилием трупов. Об этом сообщает "Зеленая Россия".

В Финнмарке (административно-территориальная единица Норвегии) никогда не видели столько горбуши, как этим летом. «В 2017 и 2019 годах мы переживали нашествие горбуши, но это было ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Именно сейчас начинается вторжение. Рыбы безумно много — больше, чем мы можем скормить собакам. Тысячи рыб, которые сейчас поднимаются вверх по реке, умирают и гниют», — пишет норвежское издание VC.

Норвежцы отлавливают рыбу тоннами, государство даже субсидирует рыбакам ловлю рыбы, но они не справляются с переработкой. Главное же опасение связано с тем, что «русская горбуша» может вытеснить традиционный для этих мест норвежский атлантический лосось.

В России популяция горбуши стремительно падает, несанкционированный вылов привел к катастрофическому падению численности этих рыб. Браконьерство превышает официальный улов в 2,5 раза.

Основной район промысла горбуши — северо-восток Камчатки. Здесь ее среднесуточный вылов достигает 3,5 тысяч тонн. Кроме того, активно развивается промысел горбуши в Магаданской области, в Охотском районе Хабаровского края и на Северных Курилах.

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