Народный инспектор Росприроднадзора из Кузбасса приготовил глазунью прямо на земле, чтобы показать опасность подземных пожаров

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14 июля 2021, 13:52

Фото: соцсети

Очаги возгорания инспектор нашел в Апанасе. Это поселок все в Новокузнецкой области. Чтобы показать опасность подземного пожара, инспектор решил приготовить яичницу. Причем сделал он это прямо на земле. Пока глазунья готовилась, газовый анализатор показал высокое содержание угарного газа в этом месте. Такой дым очень опасен для людей. Он вызывает отравление и даже смерть. Об этом сообщает "Выводы на чистоту".

Старые отвалы в Апанасе горели и в 2020 году. Тогда при попытке потушить подземный пожар часть отвала обрушилась. Чиновники, конечно, заявили, что создана целая комиссия по решению проблем с подземными пожарами на старых отвалах. И даже деньги планировали выделить. Целых 40 миллионов рублей. Но вот прошел год, а жители Новокузнецка все так же могут использовать землю вместо сковородки.

После этого инспектор нашел еще одного опасное возгорание. Теперь уже в после Листвяги Новокузнецкой области. На очередном видео видно, что деревья в зоне пожара попросту завалились на землю. Инспектор утверждает, что проблема в перегреве земли - корни растений попросту не выдерживают и отмирают. По его скромным оценкам, сейчас горит несколько гектаров земли в районе Новокузнецка.

Виной всему старые угольные отвалы. Шахты были заброшены, но позже их рекультевировали, а землю засадили. Правда, это не особо помогло. Сейчас во многих местах все огорожено сигнальной лентой, вот только она явно осталась с прошлого года. Вполне возможно, что подземелье здесь уже горело. И может даже его пытались потушить, но завершить начатое, как всегда, не получилось.

Проблема пожаров в Кузбассе остается нерешенной уже многие годы. Горят дома, из-за выхода метана. При добыче угля, много подземных газов выходят на поверхность. Люди страдают легочными заболеваниями и отравлениями. Отвалы горят, а ветер разносит угольную пыль по району.

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