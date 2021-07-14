В Будапеште появились экологичные граффити, которые поглощают смог

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14 июля 2021, 12:42

Фото: Соцсети

Для создания таких граффити используются специальные фотокаталитические краски, в составе которых наночастицы диоксида титана (TiO2). Это вещество ускоряет химическую реакцию фотокатализа, которая происходит под действием попадающего на поверхность граффити солнечного света. В результате происходит «самоочищение» поверхности. Согласно исследованиям, материалы с использованием технологии фотокатализа способны очищать воздух, например, от окислов азота или летучих органических соединений. Об этом сообщает "Ресайкл".

По словам директора проекта Neopaint Works Барнабаса Янковица, 500 квадратных метров экологичного граффити по степени очистки эквивалентны 500 деревьям. Теперь экологичные граффити появились в Будапеште.

Конечно, парки и деревья никто не отменял, но в городской среде, необходимо разные формы фильтрации и чем их больше, тем лучше.

Технологии с использованием фотокатализа в разной степени применяются во многих странах мира. Например, в Японии по такому же принципу делают самоочищающиеся стены, крыши и зеркала. В России технология впервые была применена по заказу Министерства обороны для обезвреживания воздуха камер, в которых деактивировались боевые отравляющие вещества.

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