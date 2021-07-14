В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер
14 июля 2021, 12:12
Новый горячий источник (поток, изливающий воду с постоянным расходом, без фонтанирования) впервые увидели в конце мая прошлого года. Он исходил от эталонного гейзера Большой, который извергается каждый час и служит одним из главных объектов показа во время экскурсий, — сообщили в заповеднике.
Теперь этот источник и сам превратился в гейзер — то есть в фонтан, периодически выбрасывающий горячую воду и пар под давлением. Об этом сообщает "Зеленая Россия".
Сейчас в камчатской Долине гейзеров после пополнения их стало 58.
Кстати, этот гейзер находится на месте кипящего источника, который функционировал на берегу озера Гейзерного и исчез после катастрофического селя в 2014 году.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.