В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый гейзер

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14 июля 2021, 12:12

Фотографию сделал Леонтий Подставин, государственный инспектор Кроноцкого государственного заповедника

Новый горячий источник (поток, изливающий воду с постоянным расходом, без фонтанирования) впервые увидели в конце мая прошлого года. Он исходил от эталонного гейзера Большой, который извергается каждый час и служит одним из главных объектов показа во время экскурсий, — сообщили в заповеднике.

Теперь этот источник и сам превратился в гейзер — то есть в фонтан, периодически выбрасывающий горячую воду и пар под давлением. Об этом сообщает "Зеленая Россия".

Сейчас в камчатской Долине гейзеров после пополнения их стало 58.

Кстати, этот гейзер находится на месте кипящего источника, который функционировал на берегу озера Гейзерного и исчез после катастрофического селя в 2014 году.

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