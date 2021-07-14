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14 июля 2021, 11:47

Фото: Соцсети

В южных регионах России ученые зафиксировали тигровых комаров, основной ореол обитания которых обычно в тропических странах. Такие комары могут переносить лихорадки Денге, Зика и всякие арбовирусные инфекции. Об этом сообщает "Ресайкл".

По сообщению Роспотребнадзора, тигровые комары уже встречены практически по всему Кавказскому побережью, в Крыму и Новороссийске.

Узнать насекомых легко – на лапках и на теле у них расположены полоски черно-белого цвета. Бороться с тигровыми комарами можно также, как и с нашими отечественными – с помощью репеллентных и инсектицидных аэрозольных спреев, электрофумигаторами для помещений и москитными сетками на окнах и дверях домов.

Изменение климата меняет ареал обитания не только комаров, так например тропические рыбы стали попадаться в сети к норвежским рыбакам, чего ранее не наблюдалось. Потепление океана ведет к тому, что южные рыбы стремятся в северные широты, где вода прохладней, вытесняя привычных местных рыб.

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