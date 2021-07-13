120 учёных просят Путина сохранить природный парк Лаго-Наки

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13 июля 2021, 18:11

Фото: Соцсети

Более сотни учёных со всей России, в числе которых заслуженные деятели науки РФ и член-корреспонденты РАН, написали открытое письмо на имя Владимира Владимировича Путина, с просьбой отменить планы властей Республики Адыгея по строительству горнолыжного курорта на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ». Обращение опубликовано на сайте объекта Всемирного наследия «Западный Кавказ».

Представители научного сообщества заявляют "о недопустимости подобных действий и их чрезвычайной опасности для экосистем Кавказского заповедника, а также о вероятных негативных последствиях подобного проекта для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края". В письме приводятся научные данные о биологической и геологической хрупкости природных систем Лагонакского нагорья, а так же неопровержимые доказательства уникальности этого места для России.

Биологи, геологи, экологи убеждены, что заповедники должны в первую очередь являться эталонами естественного состояния природных территорий, поэтому организация экологического туризма не должна включать строительство капитальных объектов на заповедных территориях".

Так же, деятели науки России указывают на то, что не выполняются указы Президента Российской Федерации, в частности не была проведена государственная экологическая экспертиза и "широкое общественное обсуждение".

Хотелось бы уточнить, что "до Президента письмо так и не дошло: оповещение о получении пришло с адреса Министерства природных ресурсов РФ. Это значит, что администрация Президента не пропустила его к Владимиру Владимировичу, перенаправив сразу в Минприроды". Об этом сообщает "Выводы на чистоту".

Тем временем, петиция "Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт" на сайте change.org в защиту Кавказского заповедника от горнолыжной застройки набрала уже 44 335 подписей, на 13 июля 2021. Неравнодушными гражданами Республики Адыгея и Краснодарского края была создана общественная инициативная группа.

К сожалению, последнее время Минприроды не занимается охраной ООПТ, а наоборот их уничтожает. Сейчас под "нож" идёт "Волго-Ахтубинская пойма", где министерство разрешило строительство скоростной автодороги, не смотря на то, что пойма является резерватом ЮНЕСКО и одновременно особо охраняемой территорией.

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