Гренландская полярная акула - 400-летний долгожитель-рекордсмен

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13 июля 2021, 17:24

Фото: Соцсети

Обычно большинство акул живут до 30 лет, разве что пятнистая колючая акула - больше 100 лет. Но это все ерунда по сравнению с их полярной родственницей - гренландской акулой. Несколько лет назад ученые обнаружили особь, возраст которой оценили как минимум в 392 года.

В опубликованной работе в издании Nature океанологи утверждают, что гренландская полярная акула , еще её называют атлантическая полярная акула, может жить до 500 лет, что делает её самым долгоживущим рекордсменом на Планете. Акулы принадлежат к к числу одних из самых долгоживущих рыб и просто позвоночных животных на Земле.

Кроме того, долгая жизнь акул может говорить в пользу того, что они растут медленнее, чем раньше считали ученые. Это крайне важно для корректировки квот на вылов акул, составленных из расчета на то, что эти рыбы растут быстрее, чем они это делают на самом деле.

Для определения возраста акул, ученые провели радиоуглеродный анализ с использованием изотопа углерода-14.

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