​​Активисты из «Дыши, Омск» подсчитали, сколько раз на территории города за май и июнь происходило выбросов вредных веществ

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 июля 2021, 16:54

Фото: Соцсети

Оказалось, что бизнес работает по нарастающей: в мае было 16 случаев превышения ПДК (то есть половину месяца жители сидели с закрытыми форточками), а в июне зафиксировано уже 44 выброса. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Превышения ПДК находили в Советском, Центральном, Кировском и Октябрьском округах.

В основном омичей заставляли вдыхать фенол и сероводород, ПДК которых были превышены в 17 раз. Экоактивисты грешат на фенольно-ацетоновый цех "Омского каучука", который до сих пор работает без разрешения Росприроднадзора и без фильтров. Сейчас на предприятии вновь проходит проверка.

Это же предприятие может загрязнять воздух аммиаком - его дважды фиксировали в июне. С выбросами аммиака мог постараться и «Омскводоканал», которому пока принадлежит рекорд по выбросам в городе формальдегида - около 4,45 тонны в год.

Сами омичи в соцсетях рассказывают, что в центре города стоит запах хлора и фенола. Но если раньше даже самые экстремально настроенные горожане требовали только штрафовать нарушителей и заставлять их ставить фильтры, то теперь все чаще раздаются требования навсегда закрыть вредные производства. «Полгорода на удаленке трудится - не умрем без «Каучука». Кроме того, есть другие, не вредные производства», - говорят они.

Недавно вышел государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», где были перечислены города с неприемлемым канцерогенным риском для населения, Омск назван восьмым по антирейтингу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости