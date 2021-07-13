В Мраморном море обнаружено угрожающее экосистеме пятно опасной морской слизи

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13 июля 2021, 13:39

Фото: соцсети

Такое происходит впервые. Вынос морской слизи идет на 150 км в направлении острова Тасос. Ученым пока неизвестно, откуда появляется вещество, и как можно противодействовать его распространению, однако оно наносит серьезный вред экосистеме моря, уверен заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный: «Это некий продукт жизнедеятельности фитопланктона — он выделяет какие-то такие субстанции, которые становятся коллоидными, на них накапливаются бактерии, вирусы и так далее». Об этом сообщает «Живой Океан».

Из-за пузырьков воздуха слизь держится на поверхности воды и затеняет низлежащие слои. Вследствие этого начинает гибнуть весь другой фитопланктон, от этого нарушается вся пищевая цепочка экосистемы. Также слизь покрывает перья водоплавающих птиц и забивает жабры рыб.

Ранее на морскую слизь обратили внимание в Турции. Эрдоган пообещал сделать «все возможное», чтобы решить проблему возникновения толстого слоя коричневой слизи из фитопланктона, которая покрыла берега Мраморного моря вблизи Стамбула, так как это угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству. Дайверы отмечали, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода, под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.

Некоторые исследования говорят о том, что водоросли стали активно размножаться и выделять вещества в местах сильного загрязнения. На Байкале исследования показали, что на водоросли напрямую влияет загрязнения микропластиком. Байкальская спирогира устилает побережья Байкала густым ковром, изменяя цвет воды и ее питьевые качества.

Загрязнения Авачинской бухты, является наглядным примером негативного влияния хозяйственной деятельности человека на экологию океана. Здесь в воде обнаружено запредельное содержание ядовитых веществ. Правда выдвинута гипотеза, что причиной всему являются токсичные микроводоросли, вдруг, ни с того ни с сего, начавшие размножаться именно в Авачинской бухте.

В мировом океане, уже зафиксировано шесть пластиковых островов. Масштаб загрязнения пластиковым мусором просто беспрецедентный. Ученые всего мира бьют тревогу, если мусор продолжит умножаться в океане к 2040 году рыбы будет меньше чем мусора.

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