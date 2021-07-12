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Из «Единой России» стали выгонять за экологическую активность

, 17:34

Из «Единой России» стали выгонять за экологическую активность
Фото: соцсети

Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова исключили из фракции, вдобавок лишив статуса председателя комиссии по парламентскому контролю, после его выступления против вырубки Волго-Ахтубинской поймы, где начинают строить автотрассу. Об этом сообщает на своем телеграмм канале «Зеленый змий».

Ранее карательные меры применялись лишь к тем единороссам, кто действительно позорил партию: например, с особой жестокостью давил снегоходом волков в Кургане или массово расстреливал уток на Чукотке. Но, похоже, теперь топ-экоактивистам — господам Бурматову, Кобылкину, Валуеву придётся изменить отношение к защите Природы, чтобы не лишиться перспективных позиций в избирательных списках.

Уважаемые коллеги, лучше равняйтесь на главу природоресурсного комитета Николая Николаева, который вопреки мнению Генпрокуратуры и Росприроднадзора громко поддерживает строительство злополучной трассы. А биосферные резерваты, подобные Волго-Ахтубинской пойме, иноагенты ЮНЕСКО пусть создают на других континентах.

Просто поражает, с какой старательностью и упорством Минприроды уничтожает заказники и ООПТ. Насколько я понимаю, задача министерства – это сохранение природы и биоразнообразия, но мы видим настоящий экоцид действий со стороны руководства в отношении природы в пользу бизнес-лобби.

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