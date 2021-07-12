Более 550 природных пожаров зарегистрировано на территории России, сообщили в МЧС РФ
12 июля 2021, 16:04
«Наибольшее количество очагов на данный момент на территории Дальневосточного федерального округа, сложная обстановка с природными пожарами в Якутии, Магаданской, Челябинской областях», - подчеркнули в ведомстве.
На сегодня эта статистика пополнилась еще 63 пожарами в Московской области. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 553 чел., 158 ед. техники.
О горящей Якутии, даже высказалась в своем инстаграм Ксения Собчак, которая с возмущением отреагировала на ситуацию и беспомощность МЧС. Ведь каждый год горит, неужели нельзя с этим справиться - написала известная светская львица и телеведущая.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.