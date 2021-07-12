Более 550 природных пожаров зарегистрировано на территории России, сообщили в МЧС РФ

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12 июля 2021, 16:04

Фото: соцсети

«Наибольшее количество очагов на данный момент на территории Дальневосточного федерального округа, сложная обстановка с природными пожарами в Якутии, Магаданской, Челябинской областях», - подчеркнули в ведомстве.

На сегодня эта статистика пополнилась еще 63 пожарами в Московской области. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 553 чел., 158 ед. техники.

О горящей Якутии, даже высказалась в своем инстаграм Ксения Собчак, которая с возмущением отреагировала на ситуацию и беспомощность МЧС. Ведь каждый год горит, неужели нельзя с этим справиться - написала известная светская львица и телеведущая.

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