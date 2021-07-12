Впервые создано искусственное грудное молоко

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12 июля 2021, 15:13

Фото: соцсети

Специалисты получили молоко из выращенных в лаборатории клеток молочной железы. Искусственный аналог человеческого молока содержит практически полный набор полезных веществ и макроэлементов — белков, сложных углеводов, жирных кислот и других биоактивных липидов. Причем в выращенном молоке отсутствовали токсины, пищевые аллергены и следы лекарств, которые часто присутствуют в грудном молоке. Об этом сообщает «Экосфера».

Ранее считалось, что создать грудное молоко в лаборатории невозможно, поскольку оно чрезвычайно сложно как по составу, так и по структуре. Однако ученым удалось вырастить молочные железы и почти в точности повторить грудное молоко.

Даже без антител питательный и биоактивный состав продукта намного ближе к грудному молоку, чем к молочным смесям. Он будет поддерживать развитие иммунной системы и микробиома, процесс созревания кишечника и развитие мозга. Смеси на основе коровьего молока не могут этого сделать.

Ученые заявили, что не предлагают заменять грудное молоко альтернативным. Однако полученный продукт может стать заменой традиционным молочным смесям. Переход на лабораторное молоко поможет снизить углеродный след от его производства и уменьшить количество пластиковых отходов.

Лабораторное молоко может стать как никогда популярным после того, как выяснилось, что в грудном молоке матерей обнаружили вредные перфторалкильные вещества.

Искусственное выращивание набирает обороты. В Израиле, например, построили уже целый завод по производству мяса на 3D принтере. Они выпускают около 500 килограмм мяса в день. Сейчас уже налажен выпуск курицы и баранины, в планах производство говядины. Похожий завод планируют построить в Великобритании. Это самое гуманное производство мяса. Ученые близки к прорыву в медицине, где скоро появится искусственно выращенные органы и возможно даже зубы.

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