«Зеленые» итоги недели: пьяные пчелы в Подмосковье и «тепловой купол» над Москвой

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12 июля 2021, 14:20 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» начали незаконно строить скоростную дорогу. Экоактивисты Астрахани протестуют против строительства Химзавода, власти отклоняют заявки на проведение референдума. Экоцид может стать пятым международным преступлением. Антарктиду причислили к самому большому вулканическому региону на Земле. Из-за высокой температуры воздуха пчёлы могут опьянеть.

Началось незаконное строительство скоростной автомагистрали на особо охраняемой (ООПТ) территории «Волго-Ахтубинской поймы». Эта территория является биосферным резерватом ЮНЕСКО. У неё уникальная экосистема с неповторимым биоразнообразием. Бизнес плотно «зашёл» в Минприроду, которая, вместо защиты ООПТ и заказников, занимается их незаконным уничтожением. И это несмотря на то, что Генеральная прокуратура заинтересовалась деятельностью данного ведомства и выдала ему предписание, которое, судя по всему, для Минприроды не указ. И несмотря на то, что Владимир Путин на последней прямой линии, открыто сказал, что число ООПТ и заказников надо увеличивать. К тому же выяснилось, что администрация региона не представила проекты и заключения экологических экспертиз в Росприроднадзор, разрешение на работы не выдано. Но, на большой площади уже снят почвенный покров, уничтожена растительность, это нарушает охранный режим парка, где обитает множество краснокнижных животных и растений.

Сейчас одновременно пытаются уничтожить несколько ООПТ: «Волго-Ахтубинская пойма», Форосский парк в Крыму, Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также - природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской». Глава Ставрополья Владимир Владимиров планирует вырубить заповедные леса Кавказских Минеральных Вод. Он подал в нижнюю палату законопроект о наделении губернаторов правом изменять границы региональных ООПТ. В Подмосковье парк «Лосиный остров» пытаются застроить по границам территории.

Десятого июля состоялся круглый стол представителей общественности Астраханской области с экологами и экспертами. Жители требуют запретить строительство Газохимического комплекса по выпуску этилена, поливинилхлорида и каустической соды, опасных для здоровья и экологии. Стройку наметили на территории СЭЗ «ЛОТОС» Наримановского района Астраханской области. Жители области уверены, что строительство комплекса кроме угрозы возникновения экологической катастрофы никакой выгоды населению не принесёт. В качестве экспертов на круглый стол приглашены: специалисты в области экологии, технические специалисты, неравнодушные жители Астрахани и Наримановского района Астраханской области.

В мировой юридической практике намечаются новшества. Предполагается начать уголовно преследовать не только за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию, но и за экоцид. Фонд Stop Ecocide нанял команду юристов из разных стран для разработки закона об экоциде еще в ноябре прошлого года. Уже 22 июня соответствующая заявка была подана в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает «Экологическая вахта». Экоцид — это «незаконные или бессмысленные действия, совершенные с осознанием того, что существует значительная вероятность серьезного и широкомасштабного, либо долгосрочного ущерба окружающей среде, причиненного этими действиями». Такое определение ставит в центр не человека, как это было в случае с остальными четырьмя международными преступлениями, а природу. Высока вероятность, что поправки, связанные с экоцидом, будут внесены в Римский статут — международный договор, учредивший МУС. Уже 21 государство-член МУС, а также Папа Римский и власти ЕС поддержали инициативу уголовного наказания за экоцид. Если закон об экоциде примут, им будут руководствоваться для преследования правонарушителей через международные суды в Гааге. Интересно, а за испытания оружия будут преследовать и как? Вот, например, недавно в Тихом океане США взорвали бомбу, последствия которой даже трудно себе представить для морских обитателей.

На минувшей неделе стало широко известно, что в Антарктиде обнаружили более ста спящих вулканов. Это открытие превратило ледовый континент в самый большой вулканический регион на Земле. Если они все одновременно извергнутся, то мы получим сцену из апокалипсиса - планета станет непригодной для жизни. Профессор вулканологии в Университете Лестера Джон Смелли считает, что вулканы создадут огромные пещеры в основании льда, в результате чего выделится огромное количество талой воды. Поскольку этот лед становится намного тоньше, его тонкий слой уже не сможет сдерживать магму и может произойти извержение. Более 80 процентов запасов пресной воды Земли хранятся в Антарктиде – этого достаточно, чтобы поднять уровень мирового океана примерно на 60 метров, если лед растает. А это сделает планету «непригодной для жизни», как ранее указывали ученые.

Пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщила: «В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить».

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу мотает из стороны в сторону во время полёта, рассказали в пресс-службе комитета. Специалисты-пчеловоды, которым уже довелось наблюдать насекомых во хмелю, уверяют, что для человека пьяные пчелы опасны не больше, чем трезвые, а вот по отношению к своим собратьям они становятся агрессивными.

Москва и Подмосковье продолжают бить температурные рекорды. Над территорией сформировался так называемый «тепловой купол». Это редкая погодная аномалия, когда высокое давление не дает горячему воздуху сдвинуться и блокирует его в одной зоне так, что другие воздушные массы обходят эту территорию стороной.





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