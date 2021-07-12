Жители прилегающего к Самаре Красноярского района выступают против строительства крематория и областного кладбища

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12 июля 2021, 12:13

Фото: соцсети

Проект строительства на въезде в село Кривое озеро (сельское поселение Хорошенькое) крематория и областного кладбища вызвал сильное сопротивление жителей. Они считают выбор места под размещение захоронений очень неудачным — близкие к поверхности грунтовые воды будут подмывать могилы, загрязнять реки Сок и Волгу. Об этом сообщает «ЭкоПротесты.Россия».

Также жители Красноярского района уверены, что муниципальные власти обманули и скрыли от них проект строительства кладбища и крематория, а результаты общественных слушаний были фактически сфальсифицированы.

Коронавирусные ограничения позволили властям на легальных основаниях провести общественные слушания по строительству крематория с участием всего двух человек. В результате руководство сельского поселения Хорошенькое под одобрительную резолюцию «общественных слушаний» перевели 45 га земли под строительство кладбища и крематория. В самом сельском поселении проживают больше 2000 жителей, в селе Кривое озеро около 200 человек.

Местные жители узнали о строительстве случайно весной этого года, спустя полгода после проведения слушаний, о которых они тоже ничего не знали и не могли узнать. По их словам, информацию о проведении слушаний разместили в газете с тиражом 100 экземпляров, на которую невозможно подписаться на почте, так как она распространяется только в библиотеках и сельской администрацией.

Жители уверены, что загрязнения и выбросы от крематория через близкие к поверхности грунтовые воды попадут в колодцы. Село Кривое озеро расположено на болотистой местности, грунтовые воды слишком близко, каждую весну село подтапливает.

Жители записали видеообращение к Президенту Путину, а также собрали почти 1000 подписей под открытым письмом против строительства крематория.

«Нам не понятно, по каким критериям представители государственной власти области и района приняли решение о размещении, прямо посреди этих мест, областного кладбища и крематория на 40-ка гектарах плодородной земли. Всё это планируется разместить на въезде в село Кривое Озеро, в непосредственной близи к озеру. Мы считаем это действие властей областного центра и районной администрации грубым нарушением гражданских прав жителей Красноярского района, их прав на благоприятную окружающую среду».

Жители села Кривое озеро справедливо считают, что у них есть права на здоровую окружающую среду рядом с их местом проживания, а точнее как сказано в 42 статье Конституции России. И человек имеет право эти условия защищать. Также в 42 статье дана формулировка, что такое окружающая среда.

«Окружающая среда включает в себя совокупность компонентов природной среды — землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы…».

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