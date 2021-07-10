Огонь продолжает наступать, стремительно растет площадь пожаров в Челябинской области

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10 июля 2021, 20:30

Фото: соцсети

В огне территория почти в три раза больше, чем накануне: было пять тысяч гектаров, стало 14 тысяч, об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Как сообщает 1-й канал, к этому часу, все силы брошены на тушение природных пожаров в Челябинской области. Оперативная группа МЧС во главе с замминистра уже в Челябинской области и займется координацией работ по тушению пожаров.

Жители нескольких поселков, куда уже практически добрался огонь в отчаянии, в посёлке Джабык, уже загорелись дома.

Движение по некоторым дорогам перекрыто. На тушение огня направили авиацию, но остановить движение огненной стихии пожарным пока не удается.

Пожарных явно не хватает, люди готовы сами идти на помощь в тушении, кто как может.

Напомним, что пожары продолжаются и в Якутии, где уже несколько суток пытаются погасить заповедник Ленские столбы.

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