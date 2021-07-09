Новый температурный рекорд побит в Канаде

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9 июля 2021, 14:12

Фото: соцсети

На прошлой неделе из-за теплового купола над канадской провинцией Британская Колумбия, а также в Портленде и Вашингтоне в США был побит температурный рекорд, который еще пару недель назад считался невозможным для этих широт – среднесуточная температура достигла 49,6 °C по Цельсию. Об этос сообщает «Ресайкл».

Тепловой купол — это редкая погодная аномалия, когда высокое давление не дает горячему воздуху сдвинуться и блокирует его в одной зоне так, что другие воздушные массы обходят эту территорию стороной.



Сейчас главный вопрос для ученых – был ли этот скачок случайностью, или климатическая система уже перешла определенный рубеж, когда глобальное потепление даже в небольшом объеме способно вызвать ускоренный рост экстремальных температур.

Также, в этом году, был поставлен новый тепловой рекорд в Антарктиде – 18,3 градуса. По данным опубликованных ООН, до этого максимальная температура достигала 15, 6 градусов тепла и это было зафиксировано единожды в 2016 году.

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