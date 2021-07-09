WWF выявил загрязнения рек Хакасии от добычи россыпного золота

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 июля 2021, 13:35

Фото: соцсети

Эксперты WWF России представили итоги мониторинга водных объектов на основе спутниковых снимков ниже мест добычи золота. В мае-июне 2021 года на территории Красноярского края, Кузбасса, Тувы и Хакасии выявлены 30 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) общей протяженностью 1474 км. Об этом сообщает «АИС».

Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край – 14 случаев загрязнений общей протяженностью 816 км, на втором месте – Республика Тува – 6 случаев загрязнения протяженностью 237 км, далее следуют Кемеровская область – 5 случаев на 218 км и Республика Хакасия – 5 случаев на 203 км.

Добыча полезных ископаемых – это всегда грязная работа. Но соблюдать правила необходимо иначе это влечет за собой техногенные экологические катастрофы. Загрязнение рек, почвы, уничтожение экосистем. Вообще, нужно прекращать так варварски относится к природе. Да и у самих золотодобытчиков есть хронические заболевания. Они по колено стоят, нагнувшись в холодной воде и с руками по локоть в поисках. В старости – это всевозможные артриты рук и ног, проблемы позвоночника, а в юности всевозможные болезни от переохлаждения, включая бесплодие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости