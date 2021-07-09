Ученые доказали, что глобальные катастрофы возникают по вине человека

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9 июля 2021, 12:34

Фото: соцсети

Новое исследование о причинах экстремальной непогоды по всему миру доказало, что ключевым фактором глобальных катастроф с природой выступает деятельность человека. Увеличение объема осадков, учащение наводнений и оползней стали следствием загрязнения воздуха вредными выбросами, указано в отчете Калифорнийского университета, опубликованном в журнале Nature Communication. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Ученые с помощью машинного обучения проанализировали климатические данные со всего мира. По результатам отчета, за последние годы выросло предельное количество осадков и дней с очень сильными дождями, которые разрушительно влияют на инфраструктуру городов и окружающую среду. Практически во всех случаях главной причиной природных катаклизмов была деятельность людей, сопровождающаяся выбросом парниковых газов.

«Предыдущие попытки обнаружить влияние человека на экстремальные осадки не включали неопределенность модели и ограничивались конкретными регионами и наборами данных. Используя методы машинного обучения, которые способны учесть все неопределенности и найти временные закономерности, мы обнаружили след человека во всех наблюдениях за климатом, что становится доказательством вины людей в глобальных проблемах с осадками», — указано в исследовании.

Авторы отчета готовы продолжить изучение климата при помощи искусственного интеллекта, чтобы выявлять конкретные причины тех или иных погодных аномалий, планировать меры адаптации человечества к изменениям.

Ученый Сихан Ли прокомментировала новое исследование и заявила журналистам The Guardian, что мир столкнулся с ростом температуры на 1,2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Если потепление продолжит усиливаться, то эпизодов с экстремальными ливнями и, напротив, засухами станет больше.

Действительно, количество природных катаклизмов увеличивается каждый год. Проливные дожди несут за собой подтопления и оползни, так же они загрязняют питьевую воду, что напрямую влияет на здоровье человека. Это страшный процесс, когда грунтовые воды попадают на свалки мусора и полигоны или хвостохранилища ядовитых отходов, а затем просачиваются в подземные воды и далее… Как пример, в Японии, в прошлом месяце размыло кладбище и унесло в Гангу. На Амуре, не знаю, там еще все продолжается, но подтопление по масштабам побило рекорд 2013 года, думаю, что загрязнение воды, там более чем серьезное.

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