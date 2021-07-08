В Норильске новый разлив, медный концентрат попал в ручей и плывет к реке Норильская

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8 июля 2021, 19:09

Фото: с сайта «НИА Экология»

В Норильске очередная экологическая катастрофа, а точнее разлив пульпы с медным концентратом в ручей Безымянный, который впадает в реку Норильская. Об этом сообщает «НИА Экология».

Площадь загрязнения насчитывает порядка двухсот м2. Сейчас на месте установили боновые заграждения. Проводятся необходимые работы по ликвидации утечки и зачистке территории.

На аварийном участке эксперты взяли пробы почв и воды для дальнейших исследований. Также будет дана оценка соблюдения правил использования гидротранспорта. К проверке подключены красноярская прокуратура, Минэкологии края, Ростехнадзор и Росприроднадзор.

Экологи сходятся во мнении, что норильский бардак пора прекращать, каждую неделю, мы с ужасом смотрим на новую экологическую катастрофу и этот процесс непрерывен. Господа, нужна ответственность, возможно, пришло время вводить более серьезные наказания.

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