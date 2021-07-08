Серия подземных толчков произошла рядом с Курильскими островами, в Греции и на Тайване за последние сутки

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8 июля 2021, 16:32

Фото: соцсети

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в четверг, землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло на юге Греции. Ближайший город к эпицентру Ликсори находится в 16 км. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 2 километра. За последние сутки в радиусе 300 км было зафиксировано ещё 6 землетрясений.

Практически одновременно серия землетрясений произошла на Тайване и у берегов Курильских островов в Тихом океане.

8 июня, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Тайваня. Об этом сообщает метеоцентр Фобос.

За последние сутки наблюдается повышенная сейсмическая активность, сообщает сейсмослужба китайского острова. Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 11,4 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 9,6 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань, Чжанхуа, а также в ряде городов.

Накануне вечером в том же районе произошло землетрясение аналогичной силы. С тех пор там было зарегистрировано около десятка подземных толчков меньшей магнитуды. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Сегодня сейсмологи зарегистрировали три землетрясения рядом с Курильскими островами. Эпицентры находились с южной стороны гряды.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда толчков фиксировалась от 2,7 до 3,8 балла.

Днём ранее было зафиксировано землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 4,0 балла. В филиале Единой географической службы РАН, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в ночь на 7 июля, располагался в 83 км от райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 71 км под морским дном.

Угроза цунами не объявлялась.

В последнее десятилетие количество землетрясений увеличилось. Ученые это связывают с потеплением климата.

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