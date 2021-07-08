В Национальном заповеднике Вашловани снова пожар

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8 июля 2021, 11:26

Фото: соцсети

На месте мобилизованы пожарные-спасатели из всех отделений региона Кахетии. В локализации пожара задействовано до 100 рейнджеров Агентства охраняемых территорий. Создан координационный штаб по ликвидации пожаров в заповеднике Вашловани. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Уже сгорело до 150 гектаров земли, в том числе растения эндемичиских пород.

Пожар на прошлой неделе был вызван ударом молнии, в ликвидации которого участвовала авиация, однако до сих пор пожар не удается полностью ликвидировать.

Пожары – это большая беда, неподвластная человеку. Огненная стихия уносит миллионы гектар ежегодно и не только в России. Сейчас горит практически вся Якутия, остановить пожары не могут уже около месяца. Огонь добрался до заповедника Ленские столбы, одного из старейших в России. С каждым годом, территория и количество пожаров увеличивается, климатологи, и ученые во всем мире связывают это с потеплением климата.

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