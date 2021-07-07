ТОП-3 стран, преуспевших в сокращении выбросов углекислого газа

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7 июля 2021, 14:42

Фото: соцсети

Удаленная работа вдвое сократила углеродный след жителей Европы. Это результат локдаунов во время пандемии. Об этом сообщает «Zero Waste».



К такому выводу пришла экологическая организация Carbon Trust. Специалисты проанализировали опыт шести европейских стран (Великобритании, Германии, Испании, Швеции, Италии и Чехии) и обнаружили, что работа из дома помогает существенно снизить выбросы.



Люди во время пандемии стали чаще работать удалённо и совершали меньше поездок на транспорте. А закрытие офисов снизило потребление электричества.



ТОП-3 стран, преуспевших в сокращении СО2:



Италия стала рекордсменом: количество сэкономленного углекислого газа составило 1800 кг в год на человека.



Германия имеет наибольший потенциал для ежегодного сокращения выбросов в будущем. За 2020 год каждый удаленный работник сэкономил более 1144 кг СО2.



Замыкает тройку лидеров Испания: экономия углекислого газа в 2020 году составила 890 кг на одного жителя.

Ну а если брать антирейтинг, то лидером среди всех стран по выбросам углекислого газа в атмосферу является Китай — он выбрасывает 27,6% от всех мировых выбросов CO2, на втором месте США - 14,8%.

Конечно, и в России коронавирус внёс свои изменения. Во время продолжительного локдауна на улицах стали появляется животные и птицы. Количество машин резко снизилось, что повлияло на количество выбросов СО2. Многие офисы по-прежнему работают удаленно или преимущественно удаленно. Снижение углеродного следа сейчас первоочередная задача, которую весь мир решает по-своему. В России планируется заменить весь общественный транспорт на электрический или водородный, что позволит значительно снизить выбросы.

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