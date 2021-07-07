Антарктиду причислили к самому большому вулканическому региону на Земле

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7 июля 2021, 13:21

Фото: с сайта «Землетрясения онлайн»

Антарктиду принято считать ледяным щитом континента, но если его приподнять, то под ним ученые обнаружили более ста спящих вулканов. Это открытие превратило Антарктиду в самый большой вулканический регион на Земле. Если они извергнутся, то мы получим сцену из апокалипсиса и они превратят планету в непригодную для жизни. Исследование было опубликовано на сайте «Землетрясения онлайн».

Антарктида может оказаться «виновницей» судного дня Земли считает Джон Смелли, профессор вулканологии в Университете Лестера.

Ученый считает, что вулканы создадут огромные пещеры в основании льда, в результате чего выделится огромное количество талой воды.

Поскольку этот лед становится намного тоньше, его тонкий слой уже не сможет сдерживать магму и может произойти извержение.

Более 80 процентов запасов пресной воды Земли хранятся в Антарктиде – этого достаточно, чтобы поднять уровень мирового океана примерно на 60 метров, если этот лед растает. А это сделает планету «непригодной для жизни», как ранее указывали ученые.

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