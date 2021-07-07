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Названы восемь городов России, где в 2020 году был зафиксирован «неприемлемый канцерогенный риск»

, 11:51

Названы восемь городов России, где в 2020 году был зафиксирован «неприемлемый канцерогенный риск»
Фото: соцсети

Эти данные обнародованы в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году». Об этом сообщают «РИА Новости».

Названы восемь городов России, где в 2020 году был зафиксирован «неприемлемый канцерогенный риск» (вероятность развития злокачественных новообразований у человека).

Это - Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк.

Загрязнение воды, воздуха, пестициды в почвах, продукты ГМО, кислотные дожди, к сожалению, всё это пока остается проблемой, которая влияет на здоровье человека.

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