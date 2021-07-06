РИА Новости: Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса

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6 июля 2021, 19:42

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно решить экологические проблемы Кузбасса, которые очень чувствительны и значимы для людей. «Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Конечно, экологических проблем у региона накопилось за триста лет добычи угля, хоть отбавляй. У населения хронические заболевания легких, снег серого цвета, выход метана, пожары, подрывные работы мешающие спать и жить. Истощение ресурсов Земли пора прекращать и переходить на возобновляемые источники энергии.

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