Дрозденко: Жители Ленобласти будут получать награду за информацию об устроителях незаконных свалок

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6 июля 2021, 16:54

Фото: соцсети

В Ленобласти решили вернуться к старому доброму методу поиска виновных. Теперь жители региона будут получать награду за информацию об авторах незаконных свалок. Заявления и жалобы по факту уже совершенного сброса отходов или попытки это сделать собирают областной эконадзор и Центр управления регионом - а за каждый подтвержденный факт отправитель будет получать ценный подарок. Такое распоряжение поручил подготовить губернатор Александр Дрозденко. Характеристики ценных призов пока не сообщаются. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

В Ленобласти, напомним, в мусорной сфере царит такой ад, что на ликвидацию проблемы впору бросать все военные подразделения химзащиты страны.

Проблема в том, что в самом Питере и прилегающих к нему районах области старые полигоны переполнены, к тому же часть из них закрыта по суду, часть не может получить разрешительные документы. В Ленобласть возят и питерские ТКО, а летом на дачи перебираются сотни тысяч горожан. Следственный комитет регулярно возбуждает дела по незаконным свалкам, но пока это дела не спасает.

В марте вице-премьер Абрамченко анонсировала строительство трех мусороперерабатывающих заводов в регионе для переработки мусора, генерируемого Санкт-Петербургом. Это 1,7 млн тонн в год. Местные журналисты считают, что речь идет о площадках в Всеволожсклм, Выборгском и Ломоносовском районах.

Пока же мусор из северной столицы часто оказывается в чистом поле или на лесных полянках, причем убирать это добро можно бесконечно - новые помойки растут как грибы после дождя. Поэтому пусть и не сильно свежая идея губернатора реально может сработать. Правда, комитет по эконадзору уже послал подальше первых жалобщиков, которые ткнули его носом в развалы вонючих отходов в деревне Липная горка в Цвылевском СП. За контейнерными площадками должен следить Роспотребнадзор, это его проблемы, заявили в комитете.

Кстати, годом ранее Дрозденко уже пытался решить мусорный вопрос почти таким же оригинальным образом: он написал письмо в Минприроды с просьбой удалить из его региона Росприроднадзор, а полномочия передать правительству Ленобласти. Все это должно было произойти «в целях эффективности решения вопросов охраны окружающей среды» - чтобы вредный РПН не закрывал переполненные свалки и не обнародовал данные о том, в каком ужасном состоянии стараниями губернатора оказалась мусорная реформа.

К сожалению, проблема захоронения отходов – это большая головная боль России. Все свалки переполнены, а отходов становится всё больше и больше, к ним еще прибавляется не перерабатываемый пластик и незаконное захоронение.

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