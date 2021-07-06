Экоцид может стать пятым международным преступлением

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 июля 2021, 12:22

Фото: соцсети

Юристы предлагают начать уголовно преследовать не только за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию, но и за экоцид. Фонд Stop Ecocide нанял команду юристов из разных стран для разработки закона об экоциде еще в ноябре прошлого года. Уже 22 июня соответствующая заявка была подана в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Поскольку ранее формального определения экоциду не было, то и правовой основы для борьбы с ним на международном уровне не существовало. Поэтому юристы согласовали формулировку экоцида в своем обращении.

Теперь экоцид — это «незаконные или бессмысленные действия, совершенные с осознанием того, что существует значительная вероятность серьезного и широкомасштабного, либо долгосрочного ущерба окружающей среде, причиненного этими действиями». Такое определение ставит в центр не человека, как это было в случае с остальными четырьмя международными преступлениями, а природу.

Высока вероятность, что поправки, связанные с экоцидом, будут внесены в Римский статут — международный договор, учредивший МУС. Уже 21 государство-член МУС, а также Папа Римский и власти ЕС поддержали инициативу уголовного наказания за экоцид.

Если закон об экоциде примут, им будут руководствоваться для преследования правонарушителей через международные суды в Гааге.

Интересно, а за испытания оружия, необязательно ядерного, будут преследования и интересно как? Вот, например, недавно, в Тихом океане США взорвали бомбу, последствия которой даже трудно себе представить для морских обитателей.

Испытания климатического «оружия», лучше наверно сказать эксперименты, вызов дождя над своей территорией при изменении полярности капель, что за этим последует, какая опасность для природы? Сейчас такой эксперимент будет проводить у себя ОАЭ. В планах, проливать дожди над пустынями. Пока вопросов больше чем ответов.

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