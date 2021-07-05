В Японии спасатели не могут найти 113 человек, пропавших после схода оползня

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5 июля 2021, 15:39

Фото: соцсети

Японские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в городе Атами (префектура Сидзуока), где 3 июля произошел сход оползня. Как сообщило японское общественное телевидение, к утру понедельника не удается выйти на связь с по крайней мере 113 жителями района, где произошло стихийное бедствие. Об этом сообщает «Еadaily».

Отмечается, что к настоящему времени известно о двух погибших и двух пострадавших, 23 человека удалось спасти из-под завалов. В результате схода оползня пострадали по крайней мере 130 домов и построек.

Оползень сошел в Атами, население которого составляет 37 тысяч человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. Операция по поиску пропавших без вести продолжается вторые сутки. Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. В районе поисковой операции продолжаются ливневые дожди, осложняющие работу спасателей, а местные метеорологи предупреждают об опасности возникновения новых оползней.

По статистике, в стране сходит около одной тысячи оползней в год. Число жертв и пострадавших растет с каждым годом. Обрушение грунта происходит из-за сильных ливней и снегопадов в районах со склоновым рельефом. Министерство рекомендует местным властям проводить учение с населением на случай схода оползня, подтоплений, ураганов, сильных землетрясений и штормов.

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