Самую большую утечку метана в истории угольной промышленности зафиксировали в Китае

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5 июля 2021, 13:39

Фото: соцсети

В китайской провинции Шаньси зафиксировали самую большую утечку метана в истории угольной промышленности по данным геоаналитической компании Kayrros SAS. Об этом сообщает «Ресайкл» со ссылкой «Лента.ру».

Главная причина утечки – угледобыча. В провинции расположены 34 угольные шахты. По сообщению Kayrros, утечка могла возникнуть в результате работы нескольких горнодобывающих предприятий.

По данным спутников, зафиксированная скорость утечки метана составляет несколько сотен тонн в час. Для сравнения, по данным фонда защиты окружающей среды Environmental Defense Fund выброс даже 200 тонн в час эквивалентен глобальному потеплению за 20 лет.

Метан является одним из самых опасных для климата парниковых газов, так как задерживает в 80 раз больше тепла в атмосфере, нежели CO2 (углекислый газ). Борьба с вредными выбросами приносит новые испытания тяжелой промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям мировой экономики. В середине июня лаборатория НАСА обнародовала данные, что якобы из-за выбросов метана колоссальный ущерб планете наносят и компании по переработке мусора.

Министерство экологии Китая пока никак не комментирует заявления агентства.

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