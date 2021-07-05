На берегу Цимлянского водохранилища обнаружено несколько тонн мёртвой рыбы

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5 июля 2021, 13:01

Фото: соцсети

Массовый мор рыбы обнаружен на берегу Цимлянского водохранилища. Несколькими тоннами мертвого бычка усыпан весь берег Ракушечного пляжа. Пляж расположен недалеко от пруд-охладителя Ростовской АЭС. Об этом сообщает «DonDay».

Ужасающие видео с мертвой донской рыбой появились вечером 4 июля. На кадрах видно, как огромное количество бычка лежит не только на береговой линии, но и в самой воде. Ночной прибой унес практически все трупы в Цимлянское море, однако некоторое количество рыбин до сих пор остаются лежать на берегу.

На место выехали эксперты из регионального Министерства природных ресурсов и экологии и Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Они подтвердили факт гибели ресурсов, но вот установить причину, пока что, не смогли.

Однако можно предположить, что гибель бычка связана с загрязнением самого водохранилища. Ведь эта рыба издавна считается индикатором химической чистоты воды, а ее мор в рукотворном море замечался уже несколько раз. Данную ситуацию можно без сомнения приписать к экологической катастрофе. А ведь не так далеко находится и волгодонская станция для забора воды.

Насколько опасна ситуация для купания людей, пока не очень понятно, а ведь сейчас самая жаркая пора и середина активного купального сезона. Думаю, что с купанием нужно повременить до выяснения причин.

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