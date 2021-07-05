Южный океан теплеет и это ведет к стремительному таянию ледников

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5 июля 2021, 11:14

Фото: соцсети

Южный океан, где сходятся все бассейны мирового океана, перераспределяет тепло, соль, пресную воду и питательные вещества по планете. В последние годы его воды потеплели, как на поверхности, так и на большой глубине, больше чем в среднем по миру. Южный океан поглотил непропорционально большее количество антропогенного углекислого газа, улавливаемого мировым океаном, – около 40%. Эти изменения вызывают фундаментальные сдвиги в процессах и средах обитания, некоторые из которых достигают критических пороговых значений, пересечение которых, как цепная реакция, вызовет значительные физические, биологические и социально-экономические последствия глобального масштаба. Об этом сообщает «Живой океан».

Пять ключевых процессов в Южном океане приближаются к точке невозврата, угрожая глобальными последствиями.

Конечно первое, рост температуры океана. Теплые воды вокруг Антарктиды заставляют ледники отступать и приводят к таянию шельфового льда. Эти изменения могут вызвать нестабильность ледяного покрова и потенциальное обрушение, что приведет к

необратимому многометровому повышению глобального уровня моря с разрушительными последствиями для прибрежных регионов во всем мире.

Изменения площади, сезонности и толщины морского льда приводят к утрате важнейших местообитаний, а также угрожают биоразнообразию. Это влияет на производительность и доступ рыболовных судов к ресурсам в условиях

изменяющейся экосистемы.

Когда океан поглощает превышенное количество углекислого газа из атмосферы, растет уровень его кислотности. Это может иметь серьезные последствия для всей экосистемы, привести к разрыву трофических цепей и потенциально повлиять на промысловые виды.

Потепление снижает эффективность биологического углеродного насоса в Южном океане. Обмен углеродом между атмосферой, популяциями растений и животных, а также поверхностными и глубокими слоями вод океана. Изменения в этом процессе – одном из самых ценных экосистемных процессов Земли – имеют последствия в способности поглощения

углерода в данном регионе и здоровья Мирового океана.

Изменение климата ведет к утрате биоразнообразия, изменению биологических процессов, сдвигам в географическом распределении видов и переменам в динамике трофических сетей на региональном и потенциально общемировом уровнях. Например, это могло уже привести к миграции криля, играющего ключевую роль в трофических сетях Антарктики, на юг. Изменения в популяциях рыбы и криля воздействуют на другие виды, такие как пингвины, морские птицы, тюлени и киты, которые помогают соединять морские пищевые сети в Южном океане.

Чтобы избежать наихудших сценариев климатического воздействия в Антарктике, необходимо незамедлительно и значительно сократить выбросы парниковых газов во всех секторах экономики и странах. При этом со стороны организаций, ответственных за управление и сохранение морской жизни в регионе, таких как Конвенция по сохранению морских живых

ресурсов Антарктики (АНТКОМ), требуются более ориентированные на вопросы, связанные с климатом, действия.

В этом году был побит новый климатический рекорд, ученые проанализировали среднегодовую температуру в Антарктике и она составила 18,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был пять лет назад и составил 17,5 градусов.

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