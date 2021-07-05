«Зеленые» итоги недели: метановые выбросы в Русской Арктике и уничтожение Форосского парка

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 июля 2021, 10:39 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ученые обнаружили в Русской Арктике 36 опасных участков с метановыми выбросами. Эстонию не пустили в Арктический совет. Советник Президента РФ решил разобраться, почему Минприроды разрешило вырубить Форосский парк. Международную награду Lexus Design Award получил портативный солнечный дистиллятор. Грибы могут стать великолепным строительным материалом, при производстве которого не вырабатывается углекислый газ. Они обладают огнезащитными и термоизоляционными свойствами.

В русской Арктике геологи Евгений Чувилин и Наталия Соколова из Сколковского института обнаружили 36 опасных участков, где происходят выбросы природного газа – метана. Часть из них было найдено в центре Карского или моря Лаптевых в районе тектонических разломов. Значительная часть (11 из 36) опасных мест обнаружена на Ямальском полуострове - там, где наблюдается активная экономическая деятельность человека. В этой местности многие выбросы происходят именно по его вине, это происходит в результате бурильных работ на вечной мерзлоте. Как следствие, между реками Сеяха и Мюдриаха 2 года назад образовался гигантский кратер диаметром 70 метров и глубиной 50 метров. Вокруг него были разбросаны огромные глыбы вечной мерзлоты. Ощущение, что под землей словно взорвали гигантскую бомбу. Иногда такие кратеры ученые находят на дне озер, болот, речных рукавов и хасырей (высохших талых водоемов). Такие места облетают птицы, поскольку в воздухе скапливается ядовитый и взрывоопасный метан.

Большинство членов учёного сообщества считают, что Арктику трогать вообще нельзя, добыча там полезных ископаемых приведет к экологической трагедии. Метан – это горючий и взрывоопасный газ, его выход на поверхность из-за необдуманной и алчной деятельности человека – угроза всему живому, и экологии Арктики в целом, если в один «прекрасный момент» произойдет мощный выброс этого газа на поверхность, и он воспламенится в гигантский пожар, то может охватить огромные территории тундры и лесотундры.

На минувшей неделе стало известно о запланированной экологической экспедиции Федора Конюхова, который две недели будет дрейфовать на льдине и изучать экологическую обстановку. И еще поступило сообщение о том, что завершилась экспедиция «Арктический плавучий университет 2021», которая изучала уровень загрязнения региона пластическим мусором. Выяснилось, что в северные моря пластик затаскивается тёплыми течениями из южных широт.

С Арктикой не всё так просто. Арктический совет, в который входят: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединённые Штаты – отказал в членстве Эстонии. По-моему – это более чем справедливо, поскольку на участие в совете эта страна имеет не больше права, чем, скажем, Чехия или Болгария. Но Таллин рвётся туда с неимоверной энергией. Цель арктического проекта – это создание «панарктической системы наблюдений» (pan-SOS), объединяющей разные исследовательские центры, системы метеонаблюдений, геоклиматические базы. Также будет создана международная сеть мониторинга океана в атлантическом секторе Арктики и объединена в единую информационную сеть с аналогичной существующей системой в тихоокеанском секторе. В рамках проекта будет осуществляться мониторинг загрязнения воздуха и вечной мерзлоты. В этом году Россия стала председателем Арктического совета, уже поэтому Эстонии не нужно было даже пытаться вступить в него.

Советник Президента РФ Владимир Толстой решил разобраться, почему Минприроды разрешило вырубить Форосский парк (основанный в 1834 году) в интересах Федерации профсоюзов Татарстана и компании «Татнефть», несмотря на массовые протесты населения Крыма. Больше всего господина Толстого заинтересовали финансовые обстоятельства, при которых директор заповедного департамента Минприроды Ирина Маканова в мае 2021 года странным образом согласовала постановление совета министров Крыма о строительных работах в Форосском, хотя ещё в сентябре 2020 года её предшественник Алексей Григорьев официально требовал от главы Крыма Сергея Аксёнова исключить из положений о парках полуострова все преференции для алчных девелоперов. Экоактивисты с нетерпением ждут подробных пояснений министра Александра Козлова, включая толстый пакет обоснований на застройку Форосского, а особенно — наличие заключения экологической экспертизы. Сейчас в парке Форосский уничтожаются столетние секвойи и можжевельники. Новые хозяева не жалеют сил и времени для расчистки территории под строительство.

На минувшей неделе награду Lexus Design Award получил выпускник Датской Королевской академии изящных искусств Генри Глогау. Он разработал дизайн портативного солнечного дистиллятора, который можно собрать из легкодоступных материалов. Девайс состоит из двухслойного пластикового брезента, который подвешен поверх простой бамбуковой опорной конструкции. Один такой круглый предмет диаметром 2,4 метра способен вырабатывать 18 литров очищенной воды в день. Это приспособление может обеспечить чистой питьевой водой примерно один миллиард человек, живущих в сложных условиях.

Стало известно, что мицелий грибов вскоре можно будет использовать для изоляции и противопожарной защиты конструкций зданий. Биоматериал, который образует корневые системы грибов — это «фантастическая вещь», сказал директор по устойчивому развитию в строительном консультанте AECOM Дэвид Чешир. Материалы из мицелия могут быть использованы для замены «пенопластов, древесины и пластмасс для таких применений, как изоляция, дверные наполнители, панели, полы, могут использоваться для производства мебели».

Мицелий растет в почве или на таких субстратах, как древесина, в виде длинных нитевидных побегов, называемых гифами. Они могут образовывать твердые массы, называемые склероциями. Это вегетативная часть грибов, в то время как видимая часть, такая как гриб, является плодом. Мицелий может питаться низкосортными сельскохозяйственными отходами, поглощая углерод, хранящийся в биомассе. Мицелий является биоразлагаемым и нетоксичным и обеспечивает хорошие изоляционные, акустические и пожарные характеристики. Это быстрорастущий и дешевый продукт для производства в специальных биореакторах, где склероцию можно выращивать в пресс-формах для создания полезных продуктов. Материалы, полученные из мицелия, имеют ряд ключевых преимуществ перед традиционными синтетическими материалами, включая их низкую стоимость, плотность и энергопотребление в дополнение к их биоразлагаемости и низкому воздействию на окружающую среду. Использование этого материала позволит уменьшить углеродные выбросы и вырубку лесов.





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